Dove sono finiti i Poteri Forti ora che si parla di Quirinale?

La data è fissata. E molto ruota intorno al nome di Mario Draghi, sbarcato dal Britannia e imbarcato sul Repubblica. Eppure di Poteri Forti non se ne vedono più. Curioso. Anche divertente, se vogliamo divagare dalla vaccinolalia. Una volta era diverso. I capi dei partiti, anche quelli con molti attributi di potere decisionale, come un De Mita e un Craxi, per dire, dovevano vedersela con i serpenti dei Poteri Forti, d’ora in avanti PF, che strisciavano sotto le foglie. C’era un PF vecchia scuola della grande industria e della finanza, che s’era divorato l’autorevole e potente Corriere della Sera, concentrato in una cosa un po’ stellare chiamata Gemina, nebulosa e filiale dell’ombrosa, intelligente e dispeptica Mediobanca, dove regnava un grande che si faceva piccolo, uno che era dappertutto perché non si vedeva mai, un siciliano nel gran Milan (lassa pur ch’el mond el disa, ma Milan l’è on gran Milan).

