Cari partiti, se non volete Draghi al Quirinale va bene. Ma almeno non fateci ridere

È legittimo che le forze parlamentari preferiscano un altro nome come capo della stato, per interessi di parte o per auto conservazione. Ma che trovino un’altra scusa che non sia la difesa della democrazia dall’uomo solo al comando e dal rischio autoritario. Siano seri o sarà una buffonata

Si fa presto a dire e ridire e celebrare e osannare e idoleggiare i partiti. Gente che non alzò un dito quando si trattava di difenderne nella bufera giustizialista la funzione costituzionale, l’impatto reale e storico nella vita italiana, la dignità e il valore come strumenti decisivi della democrazia delegata, ora invoca contro la prospettiva di Draghi al Quirinale la sovranità dei partiti. Quando Draghi, senza candidarsi, ché non usa, ha semplicemente evitato di dichiararsi estraneo alla scelta politica imminente, rinviando la libera decisione alla sovranità del Parlamento nell’elezione di un nuovo capo dello stato, una serie di piccoli mestatori dell’opinione e i soliti mentori dei propri piccoli interessi si è messa a schiamazzare: ma allora qui si vuole andare verso un “presidenzialismo di fatto”, allora riaffiora lo spettro dell’uomo solo al comando, allora sono in gioco i partiti come pilastri della democrazia parlamentare!