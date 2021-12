Il segreto del metodo Draghi

Negli ultimi dieci mesi, il profilo di Mario Draghi che è stato spesso raccontato, e che in alcune occasioni è stato anche celebrato, ha coinciso con l’immagine che il presidente del Consiglio ha offerto di se stesso attraverso i risultati ottenuti dall’Italia e attraverso le non frequenti interazioni con l’opinione pubblica avvenute nelle occasioni in cui il capo del governo ha scelto di concedersi alle domande dei giornalisti. A livello pubblico, il cosiddetto metodo Draghi lo si ritrova dunque all’interno di queste due direttrici e se si volesse sintetizzare in modo brusco qual è il modello messo in campo in questi mesi dal presidente del Consiglio si potrebbe dire che il segreto del draghismo è grosso modo questo: depoliticizzare i problemi complessi trasformando ogni soluzione potenzialmente divisiva in una soluzione di buonsenso e facendo della concertazione con tutti i corpi intermedi un’occasione di dialogo finalizzata non alla mediazione tra le parti ma al coinvolgimento di tutti in un processo decisionale all’interno del quale il capo ascolta tutti ma decide da solo.

