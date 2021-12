Che fine ha fatto il Letta di Science Po? Prospettive e giravolte con vista Quirinale

Fine 2021: il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato da Repubblica, dice la frase che già da giorni gli viene attribuita, ed è una frase che per alcuni assume i contorni del film horror e per altri della provocazione. Fatto sta che Letta la scandisce: “Il capo dello stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall'altra farebbe cadere il governo”. “Draghi va comunque tutelato per il bene del paese”, aggiunge il segretario del Pd, un Letta che insiste sull'obbligo vaccinale ma soprattutto sul “no” a Silvio Berlusconi candidato al Colle. Ed è anche un Letta, quello di fine 2021, pronto a difendere senza indugio la linea seguita in questo quasi-anno al vertice del Pd: un po' ha nostalgia degli anni passati a insegnare a Science Po., il segretario, e lo dice forse per vezzo, ma è “orgoglioso del Pd e delle agorà che lo stanno ricostruendo… vorrei fare come Scholz in Germania, rilanciare un'idea moderna di progressismo…”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE