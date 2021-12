"Serve Draghi al Quirinale e una legge proporzionale, lo sa anche Berlusconi". Parla Brugnaro

La premessa è chiara: “Fare in fretta”. Sull’intervista, anzitutto. “Atterro alle 14.50, sentiamoci alle 14.51 e in dieci minuti la risolviamo”. Ma non solo. “E’ l’Italia che deve fare in fretta, che deve volere essere un paese decisionista, perché sennò nella competizione globale restiamo schiacciati”. E invece? “E invece a noi piace fare chiacchiere. Anche i partiti che si lamentano per i tempi stretti sulla legge di Bilancio: ma non si ricordano che furono loro a sabotare la riforma di Matteo Renzi nel 2016?”. E come si diventa decisionisti? Su questo, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, non ha dubbi: “Mandando Mario Draghi al Quirinale”.

