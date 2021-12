FdI si dà un volto governista e lancia la scuola di “europeismo”

Al via la scuola politica “Europa e territori: conoscere per costruire il futuro”: progetto lanciato da Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr a Bruxelles. La fine dell’ostracismo verso i conservatori nell’euroassemblea è un modo per Fratelli d'Italia di marcare la differenza con Salvini

Dalle letture delle pagine comunitariste de “Il gabbiano Jonathan” di Richard Bach alle pagine poco letterarie ma attualissime dei regolamenti comunitari di Bruxelles: la destra di Giorgia Meloni in Italia si dà un volto sempre più governista, e nella rotta verso Palazzo Chigi, lancia una sua scuola di “europeismo”. Addio dunque all’euroscetticismo populista: Fdi investe sulla formazione di una classe dirigente pronta a muoversi con disinvoltura nei corridoi di Bruxelles “per difendere l’interesse nazionale”. L’iniziativa, intitolata “Europa e territori: conoscere per costruire il futuro”, è promossa da Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo dei Conservatori nel parlamento continentale, partito di cui è presidente europeo proprio la Meloni. Gli incontri si terranno in una prima fase in Puglia, ma il format sarà riproposto in tutto il Sud Italia.