Minacce a Fedriga, vigliaccheria in salsa no vax

Dalla settimana scorsa il presidente della giunta del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, è costretto a farsi accompagnare da una scorta a causa delle numerose minacce che gli sono state rivolte dalla galassia no vax. Fedriga si trova a dover fronteggiare una situazione particolarmente critica in una regione di confine e che ha visto confuse ma consistenti mobilitazioni in cui i No vax si sono mescolati a persone che protestavano per varie ragioni. Si è assunto la responsabilità di reagire proponendo misure di restrizione necessarie per cercare di controllare la diffusione del contagio e per questo è stato preso di mira. Può darsi che anche gli ondeggiamenti del suo partito, la Lega, sulle misure da adottare abbiano convinto i No vax che non avrebbe resistito alle minacce. Naturalmente si sbagliavano anche in questo caso.

