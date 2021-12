In Senato i franchi tiratori si allenano con Lotito: "Sono libero, do fastidio"

Buvette di Palazzo Madama. Senatore leghista appoggiato al bancone. Aspetta il caffè. Si abbassa la mascherina: “È più facile che la Lazio vinca lo scudetto...”. Ghigno. Il patron biancoceleste Claudio Lotito è stato impallinato dal voto segreto. I franchi tiratori hanno dato un altro assaggio di cosa potrebbe essere l’elezione del capo dello stato fra un mese e mezzo: un grande poligono. Con voto palese l’Aula aveva detto no alla sospensiva del caso Lotito (107 a favore e 122 contrari). Poi però un ordine del giorno, nel segreto dell’urna, ha ribaltato tutto. In 155 si sono detti a favore (con 122 no) a rimandare la pratica del presidente della Lazio in Giunta per le autorizzazioni.

