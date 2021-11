Dieci buoni motivi per essere ottimisti sul futuro dell'Italia

Ieri a Firenze, alla festa del Foglio, abbiamo provato a ragionare con interlocutori niente male attorno a un tema che è un po’ politico, che è un po’ economico e che è un po’ culturale e che ci sembra essere particolarmente centrale nella fase storica che sta vivendo l’Italia: come si fa a essere ottimisti in una stagione in cui il pessimismo continua a mordere le nostre giornate? La nuova complicata ondata pandemica che sta colpendo l’Europa, le varianti impazzite che arrivano dal Sudafrica, l’esplosione dei contagi nell’Est Europa, la necessità di dover ricorrere a restrizioni per i non vaccinati per governare le nuove infezioni, la difficoltà di vedere una data in cui l’incubo sarà finito, il ritorno delle mascherine negli spazi aperti e la necessità di ricorrere a una terza dose per far fronte a una copertura temporale dei vaccini inferiore rispetto alle attese sono notizie che oggettivamente mettono a dura prova anche il più gagliardo degli spiriti ottimisti. Ma nonostante questo le ragioni per cui vale la pena essere ottimisti si può dire che, ancora oggi, superino di gran lunga le ragioni per cui vale la pena essere pessimisti.

