L'ex candidato di centrodestra si è inabissato, ma con progetti (e critiche)

Quei nomi sbagliati, no vax e mussoliniani, per un "uomo moderato": Enrico Michetti ripensa ai motivi della sconfitta. E per il momento continua a rimanere fuori dai radar, senza per questo rinunciare del tutto alla politica

Gli occhi sono puntati sul neosindaco Roberto Gualtieri, sul suo recente incontro con Mario Draghi – con colloquio su Pnrr, infrastrutture e mobilità. Ma che cosa sta facendo l’ex avversario Enrico Michetti, si domandano in molti, visto l’inabissarsi quasi subitaneo del candidato voluto soprattutto da Giorgia Meloni, anche mattatore radiofonico e professore con un’adorazione ex post per la Roma perduta dei Cesari? Michetti non compare, Michetti non si vede in giro, Michetti non dichiara, Michetti preferisce non rispondere a domande sul suo recente passato nell’urna.