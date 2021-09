Michetti e il vaccino: "Non conosco la composizione del farmaco: non invito a farlo"

Il candidato del centrodestra a Roma dice di essersi vaccinato, ma per una strana prudenza scientifica non dice ai romani di fare altrettanto. Quindi non consiglia nemmeno la Coca-Cola?

Enrico Michetti e i vaccini. Il candidato del centrodestra a Roma tira fuori una strana teoria. Forse è un modo per ammiccare a quell'elettorato che continua a essere scettico o forse è un modo per dire che lui alla fine nulla ha a che vedere con chi lo ritiene un No vax. Il risultato è tragicomico.

Ha detto il tribuno di Giorgia Meloni a Sky: "Mi sono vaccinato, ma non sono un tecnico, non posso occuparmi di un farmaco di cui non conosco la composizione: non posso invitare qualcuno a farlo".

"Mi sono vaccinato, ma non sono un tecnico, non posso occuparmi di un farmaco di cui non conosco la composizione: non posso invitare qualcuno a farlo". @EnricoMichetti è così prudente che, non conoscendo la ricetta segreta della Coca-Cola, non l'ha mai consigliata a nessuno. — Luciano Capone (@lucianocapone) September 13, 2021

Insomma Enrico Michetti è così prudente che, non conoscendo la ricetta segreta della Coca-Cola, non l'ha mai consigliata a nessuno.