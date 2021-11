Gualtieri incontra Draghi: "Il governo ci aiuterà, ma tocca a noi far funzionare le cose"

Per il rilancio della Capitale, in particolare per trasformare la rete metropolitana della città, Roberto Gualtieri spera nel supporto di Mario Draghi. Questa mattina, per la prima volta da quando è stato eletto, il sindaco ha incontrato il presidente del Consiglio. Quarantacinque minuti di colloquio a Palazzo Chigi al termine dei quali Gualtieri è uscito più che soddisfatto. “Ho trovato una grande attenzione e impegno del presidente nei confronti di Roma, sappiamo di avere un governo che ci sostiene e aiuta nell’impegno per la città”, ha detto ai cronisti che lo attendevano all’esterno. Le questioni sul tavolo sono note: Pnrr, Giubileo, Expo, ma anche, anzi soprattutto, fondi per le metropolitane e gli impianti di trattamento dei rifiuti. “Il governo - ha detto Gualtieri - ha già fatto molto con le risorse per il Giubileo, con 1,45 miliardi stanziati nella legge di bilancio. E poi penso ai nuovi fondi sulle infrastrutture per il trasporto rapido di massa che sono stati anch’essi inseriti in manovra. E poi le risorse del Pnrr, rispetto al quale c'è volontà di collaborare per fare in modo che questa straordinaria opportunità venga colta dalla Capitale. Per Roma, alla fine, ci saranno più di due miliardi”.

