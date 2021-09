No vax e antisemita: ecco la candidata che imbarazza Michetti

No vax, complottista e antisemita. Un trittico micidiale e una polemica inevitabile. A leggere un post pubblicato su Facebook da Francesca Benevento lo scorso aprile ci si chiede in effetti come a qualcuno nel centrodestra sia venuto in mente di candidarla nella lista civica che sostiene la candidatura di Enrico Michetti. "Il va((ino (scritto davvero così con le parentesi ndr) è illegale! Speranza (il ministro ebreo askenazita formato dalla McKinsey, che riceve ordini dall’elitè finanziaria ebraica) ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio sulle cure domiciliari pre ricovero, ripristinando per i medici di base il protocollo omicida “tachipirina e vigile attesa". Tutto ciò perché un “va**ino” (che sappiamo essere in realtà una terapia genetica sperimentale) può essere autorizzato solo in assenza di cure alternative".

