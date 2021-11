Beppe Sala, Malagò e Cassese: ecco gli ospiti della Leopolda di Renzi

Il programma della kermesse renziana, a Firenze dal 19 al 21 novembre. Presente anche il sindaco di Milano, che si candida a guidare la vasta area di centro

Undici anni dopo la Leopolda è ancora lì, in piedi. E la kermesse renziana, in quest'edizione pre partita quirinalizia, ha un significato tutto particolare. Dal 19 al 21 novembre a Firenze il leader di Italia viva userà, ancora una volta, il pulpito di casa per dire la sua. E indicare forse, come in passato, una svolta, Del resto è da quel posto che iniziò la scalata ai vertici del Pd e del paese. Ed è dalla stazione fiorentina che Renzi punta a dettare la linea per i mesi a venire.

Per questa ragione non sfugge che tra i partecipanti – parlerà sabato – ci sia anche il sindaco di Milano Beppe Sala. E cioè colui che nelle ultime elezioni è stato uno tra i pochi esempi di chi è riuscito a vincere tenendo insieme una coalizione di centrosinistra a guida moderata, con dentro quindi anche il centro di Italia viva e Azione. Si candida, adesso, a fare da leader di quest'area dai contorni ancora non così chiari? Certo è che l'interlocuzione tra Renzi e il primo cittadino meneghino è sempre stata buona (fu lo stesso Renzi, quando era segretario del Pd, a individuarlo come candidato in città dopo che aveva gestito l'Expo). E prosegue anche in questa nuova stagione politica in cui invece i rapporti tra Iv e il Partito democratico sono praticamente ai minimi termini.

Ma Sala non sarà l'unica presenza di peso della tre giorni. Previsto, venerdì sera, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò (da sempre descritto in buoni rapporti con il senatore di Scandicci). Così come, per un focus specifico sulla giustizia in programma sabato pomeriggio, il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, l'ex pm Carlo Nordio e la divorzista Annamaria Bernardini De Pace. Sarà l'occasione anche per dibattere sul caso Open (la fondazione era quella che organizzava in origine la Leopolda, peraltro) e la gogna giudiziaria cui è stato sottoposto l'ex premier nelle ultime settimane.

Domenica mattina ci sarà invece l'astronauta Luca Parmitano (ospite già in alcune delle passate edizioni). Prima dell'intervento conclusivo di Renzi. Da cui si capiranno, forse, anche le nuove strategie di Italia viva alla vigilia di una partita così importante come quella per l'elezione del presidente della Repubblica.