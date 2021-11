La svolta che serve alla Rai passa anche dalla cancel culture

Sarebbe bello che la Rai del futuro, una volta definiti i suoi vertici, i suoi equilibri, i suoi ingranaggi, i suoi direttori e i suoi giochi di potere, trovasse un modo, un modo qualsiasi, per infilare in uno dei palinsesti della stagione draghiana una rubrica quotidiana dedicata alla progressiva egemonia esercitata nel mondo della cultura dalle forme più moleste e più invadenti della nuova polizia del pensiero. Sarebbe bello, una volta messo da parte il manuale Cencelli, trovare un modo, un modo qualsiasi, per ridicolizzare, con appassionato distacco, storie come quelle che si leggono più o meno ogni giorno sfogliando i giornali inglesi. Storie, per capirci, che riguardano casi incredibili come quello in cui si è imbattuto un formidabile attore di nome John Cleese, 82 anni, inglese, divenuto famoso in tutto il mondo con il gruppo comico dei Monty Python, che pochi giorni fa ha scelto di autocancellarsi da uno speech che avrebbe dovuto tenere la scorsa settimana alla Cambridge University.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE