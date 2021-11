Draghi in Transatlantico: i partiti vorrebbero logorarlo, e si logorano

Letta prova a sparigliare in vista del Quirinale, ma si perde Conte, che si perde la Rai e si guarda le spalle da Di Maio. Rixi condanna il governo: "Una delusione. Era meglio quando c'era Toninelli". E Giorgetti sbuffa per l'abbraccio tra Salvini e Le Pen

Sembrerebbe quasi il giorno che precede la catastrofe. Già ore prima che Giuseppe Conte si autoimbavagli al Senato, il leghista Edoardo Rixi mastica amaro su un divanetto del Transatlantico. “Avevo sostenuto la nascita di questo governo con enorme entusiasmo, ma ormai è una delusione totale”. Non sono le nomine appena annunciate da Carlo Fuortes, ma quelle che s’approssimano sull’Anas, a rabbuiarlo. “Nomi di pessima qualità, quelli che girano. E ci tocca pure leggerli sui giornali”. Metodo Draghi. “Metodo babbei, direi. Ve lo dico: era meglio quando c’era Toninelli”. E sembra dirlo con cognizione di causa, lui che del ministro grillino è stato vice al Mit, nel Conte I. “Draghi è convinto di essere come Bossi: parla lui, e tutti muti. Ma la verità è che lui non ha mai voluto fare i conti con la politica. E così a gennaio non riuscirà ad andare al Colle, come vorrebbe, perché qui nessuno lo vota, e dovrà restare a Palazzo Chigi mentre i partiti iniziano la campagna elettorale in vista del 2023. E sarà un disastro”.