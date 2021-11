Come si sostengono l'economia e il commercio nel comune di San Bellino

C’è stato un momento in cui il gioco dell’estate – l’Italia vince tutto, in qualsiasi manifestazione – è sfuggito di mano e sui giornali sono cominciati ad apparire titoli entusiastici per vittorie che non avremmo mai pensato di poter celebrare. È italiano il miglior allenatore al mondo di Pokémon” (1° novembre), “Trionfo azzurro ai campionati mondiali di pesca sportiva” (5 novembre) e, giusto un paio di giorni fa, “La nazionale italiana macellai è campione d’Europa”. Non si fa neanche in tempo a immaginare come si configurino certe gare (la gara di macelleria, per esempio, la vince chi separa bene i tagli? Chi arreda bene il banco? Chi cucina meglio?) che si sorvola sulla notizia e si passa oltre. Ma in questo calderone di vittorie è finita anche una un po’ più importante. Nonostante la pandemia abbia richiamato finalmente l’attenzione sui piccoli comuni – anche se spesso preferendo la dicitura “borghi” – in pochi si sono complimentati con Aldo D’Achille, sindaco di San Bellino, provincia di Rovigo, che a settembre ha vinto il World Mayor Award, premio riservato ai migliori sindaci al mondo, assieme ai sindaci di Rotterdam, Grigny, Raqqa, Ankara, Mannheim, Braga, Bratislava e Saint-Omer. Già solo vedere San Bellino accanto ad Ankara ci ricorda, nel bene e nel male, qualcosa della storia del nostro paese. Forse qualcosa di cui alcuni sono stufi: il campanile, il particolare, il territorio fatto in un certo modo, le tradizioni. Molto stufi, ma intanto siamo questo. E con questo ci tocca provare a fare quel che si può. Di seguito, la versione del sindaco di San Bellino, Aldo D’Achille.

