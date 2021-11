L'intervento di Draghi all'assemblea dell'Anci a Parma

Alle 12.30 è atteso l'intervento del premier Mario Draghi alla 38ma assemblea annuale di Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, martedì a Parma e che si concluderà oggi. Poco prima parlerà anche il presidente dei comuni e sindaco di Bari, Antonio Decaro. Martedì, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Decaro aveva chiesto a nome dei sindaci che fosse definito in maniera più netta "il confine delle nostre responsabilità. Bisogna trovare un antidoto efficace per arrestare il fenomeno della paura della firma e della burocrazia difensiva, perché se un sindaco ha paura di firmare un atto che serve a costruire una scuola, ad autorizzare un concerto, a piantare mille alberi in un parco, non è lui che perde: è il paese, e con il paese tutti i suoi cittadini". Oltre alle modifiche al reato di abuso d’ufficio, un tema che sta a cuore ai primi cittadini, sul tavolo c’è anche quello del Pnrr. Perché i sindaci chiedono un’accelerazione sullo stanziamento dei fondi e prospettano il rischio che restino inutilizzati.