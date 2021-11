Zagrebelsky chiede trasparenza per il Colle. Risate

Fosse per avere qualcuno che rappresenti l’unità della nazione, la cerimonia di ogni giorno al posto del famoso plebiscito di ogni giorno (Renan), il voto per Mario Draghi al Quirinale dovrebbe essere una pura formalità, un atto notarile. Ha formato e dirige da quasi un anno un governo fondato su una maggioranza di unità nazionale (anche l’unica opposizione è guidata da un leader, Giorgia Meloni, che ogni poco si scappella di fronte alle sue qualità personali). La cosa non ha precedenti. Punto. Invece la faccenda è più complicata. Il malizioso Antonio Polito nel Corriere scrive che la vociante richiesta di trattenere il capo dell’esecutivo a Palazzo Chigi in quanto Entità Irrinunciabile alla guida del governo cela un retropensiero poco limpido.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE