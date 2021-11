La promessa del governo Draghi ai sindaci: “Il Pnrr è vostro e nostro. Sarete ascoltati”

Hanno “cospirato”. È verissimo. Hanno “cospirato” in nome del Pnrr. Hanno preparato piani per ribaltare i “decreti interministeriali”, stralciare le tabelle “austroungariche”, eliminare i “12 passaggi per ottenere l’efficientamento di un progetto di edilizia popolare”. Hanno scoperto, anzi, ascoltato, oggi, a Parma, che Mario Draghi la pensa come loro, come i sindaci, come il mazziniano Antonio Decaro che emozionato diceva: “Presidente, i sindaci meritano fiducia”. Si è sentito rispondere che non solo la meritano, ma che sono loro “gli abili, i credibili, i capaci. Rappresentate l’unità d’Italia. Avete ragione”. All’assemblea dell’Anci, Draghi ha rassicurato, quelli come lui, le camicie rosse dell’agire, i timidi risoluti, i patrioti alla Decaro, “che ha usato parole bellissime. Il successo del Pnrr è nelle vostre mani”.

