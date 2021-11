Cesa: “Il Cav. al Quirinale? I numeri ci sono. Un nuovo polo di centro? Ci sto lavorando”

Nel giorno in cui vengono fuori le pressioni che avrebbe ricevuto da un’agente dei servizi segreti all’epoca del Conte II, il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa preferisce, piuttosto, tuffarsi nel grande gioco della politica italiana. La corsa al Quirinale, le turbolenze nel centrodestra, l’agibilità di manovra di un grande polo centrista moderato. E in quest’intervista al Foglio, sulla vicenda personale raccontata nel nuovo libro di Bruno Vespa non rilascia commenti. Allora con lui decidiamo di iniziare proprio dalla partita del Colle. “Berlusconi presidente della Repubblica? Lui quando si mette in testa un obiettivo, quasi sempre lo raggiunge. Ha delle ottime chance, basta dare un’occhiata ai numeri. Dopo la quarta votazione basterebbero i voti del centrodestra e del gruppo misto a eleggerlo”, dice Cesa, che col pallottoliere parlamentare ha una discreta dimestichezza. “Non ho ancora fatto calcoli, eh. Anche perché tutto, in questi casi, si decide negli ultimi dieci giorni, che sono quelli cruciali”, spiega.

