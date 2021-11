L'allarme di Bonomi sul Recovery: "Il fattore tempo è cruciale"

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, lo dice di getto: “Con rammarico constatiamo che il dibattito politico si concentra più sul gioco delle bandierine: prima a causa delle amministrative, oggi in vista della contingenza della successione al Quirinale. Non è questa la strada”. C’è un tema grande come una casa che i principali mezzi di informazione del nostro paese hanno scelto sistematicamente di ignorare per evitare di togliere spazio eccessivo ai retroscena certamente appassionanti che riguardano il futuro della Lega, il non detto della corsa al Quirinale e i soliti litigi tra Renzi e i suoi nemici a sinistra. Stare sulla superficie delle notizie è spesso confortante: ti consente di non dover approfondire i dossier e ti permette di ragionare di politica come se si fosse tutti seduti di fronte a un tavolino di un gigantesco bar sport Italia. Eppure, nascosto tra i retroscena, esiste un problema enorme che riguarda la più importante partita economica mai affrontata dall’Italia dal Dopoguerra a oggi e quella partita coincide con il futuro del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

