Basta retorica sui soldi europei

Siamo caratterizzati, come qui tornava a ricordare ieri Sabino Cassese, da una insigne faiblesse (una debolezza virtuosa e madornale): così il prodigioso storico Fernand Braudel definisce come carattere italiano la mancanza di un centro amministrativo e politico forte, che fa la differenza tra noi e i grandi stati-nazione del sistema politico europeo. Spendere i soldi che la svolta dell’Unione ha reso accessibili, spenderli bene, con efficienza e trasparenza, tutti o quasi tutti, nei tempi giusti, con l’obiettivo di riformare, trasformare, riequilibrare ciò che di patologico ci divide da paesi più moderni e produttivi: questo mantra, che si rubrica sotto la sfortunata sigla Pnrr, sonora come un lazzo, va maneggiato con cura, senza retorica e senza verbosità. Diffidare delle progettualità troppo astratte e grandiose è un modo per realizzare progetti e, come sempre, fare quel che si può, magari un poco di più, ma non troppo di più.

