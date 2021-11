L'Italia tra miseria e nobiltà

Lo Stato italiano è debole perché la società è divisa, litigiosa, incapace di selezionare una classe dirigente, oppure i due fenomeni, quello di una statalità poco sviluppata e quello di una società debole, sono indipendenti l’uno dall’altro? Fabio Cusin, uno storico triestino, in un libro poco conosciuto, scritto nel 1943-1944 e pubblicato nel 1948 (Antistoria d’Italia. Una demistificazione della storia ufficiale. Un’Italia sotto luce diversa, ora Milano, Mondadori, 2001), metteva il dito sul deficit politico e democratico nella storia italiana, imputato principalmente al fascismo. Per Cusin bisognava indagare la mentalità italiana, la struttura oligarchica della società, la forma di Stato giacobino-monarchico di tipo bonapartista, la società chiusa e antiriformistica. Più tardi, nel 2001, in un libro scritto per il pubblico francese e tradotto in italiano per i tipi di Laterza, intitolato Ritratto dell’Italia attuale (Roma - Bari, Laterza, 2001), gli “imputati” erano uno Stato onnipotente e introvabile, ampio e immobile; una tradizione statalista, ma con uno Stato debole; corpi intermedi fragili; ritardo nella formazione nazionale; un posto secondario riservato ai cittadini; governi effimeri; un’amministrazione porosa e catturata dall’economia, l’“insigne faiblesse” di Fernand Braudel. Nel corso della storia, si sono opposti due punti di vista, di cui ora registreremo gli argomenti, quello dell’italiano e quello dell’antitaliano.

