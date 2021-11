“Giorgetti è un bluff. Ma i riformisti si sveglino”. Parla Calenda

Sembrava fosse un amico, “e invece è un altro bluff”. Pure quel Giancarlo Giorgetti a cui Carlo Calenda ha sempre riconosciuto una certa serietà, la dignità che si riserva agli avversari di cui si ha stima, con cui si intessono dialoghi. “Un bluff”. Ecco la sentenza del leader di Azione. “Che non cancella il giudizio che ho di lui, lo reputo comunque un interlocutore serio”. Però? “Giorgetti è uno che dice, giustamente a mio avviso, che il suo leader le sta sbagliando tutte, che non ci sta capendo niente, che deve cambiare l’agenda. E poi però a quello stesso leader, il Bud Spencer, ribadisce fedeltà e obbedienza. Non capisco”. Che sia un gioco delle parti? “Ah, boh. Nelle dinamiche interne alla Lega non mi ci infilo”.

