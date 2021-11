Salvini a Giorgetti: "Gli applausi di Calenda e Di Maio ti piacciono?". E il ministro chiede scusa

“Io li chiuderei in una stanza. Da soli, per un bel po’”. Chi? “Come chi? Matteo e Giancarlo”, dice Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, poco prima che il consiglio federale del Carroccio abbia inizio. Va bene, ma lei è rampante, con chi sta? “Con la Lega”. L’appuntamento non è in Via Bellerio a Milano, ma tra i vicoli di Roma, alla Camera, nella sala Salvadori. Ci sono, in presenza, tutti i protagonisti che ci interessano: Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Il capo, sbertucciato dal suo vice, parla 50 minuti. Morde il ministro dello Sviluppo economico che ha osato delegittimarlo: “Sono amareggiato, non arrabbiato. Pretendo lealtà, silenzio e compattezza”. Ecco, Giorgetti che prende la parola dopo Salvini, “chiede scusa”.

