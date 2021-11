“La nuova giunta a Roma? Deludente, è solo una spartizione di poltrone”

“Mi pare che quella presentata da Gualtieri sia una giunta molto politica, altro che alto livello. Avevamo capito che tutto questo tempo per formare la giunta serviva per convincere tecnici di spicco ad accettare uno stipendio non altissimo per venire in Campidoglio, invece temo che tutti questi giorni siano stati utilizzati solo per spartire le poltrone tra partiti e partitini della coalizione”. Linda Meleo, ex assessore a Lavori pubblici e capogruppo in pectore del M5s in Assemblea capitolina, non usa troppi giri di parole per commentare la nuova squadra presentata ieri nella sala della Protomoteca dal neo sindaco Roberto Gualtieri. Ci si prepara ad un opposizione tosta. “Vigileremo”, aveva promesso l’ex sindaca Virginia Raggi. Ma anche “rivendicheremo i nostri meriti”, fanno capire oggi i grillini. Si passerà, probabilmente, dall’ “È colpa di quelli di prima”, all’ “È merito di quelli di prima”. Le magie del tempo. Comunque dopo l’annuncio della squadra di Gualtieri in casa 5 stelle si mugugna e si maligna. “A noi ci dicevano che eravamo incompetenti e invece qui vediamo grandi manager!”. Tace per adesso l’ex sindaca Virginia Raggi. Mentre Paolo Ferrara, ex capogrppo, e consigliere confermato su Facebook si fa portavoce delle critiche grilline. “Prendo atto che nella giunta presentata da Roberto Gualtieri non ci ‘saranno molte donne’ come aveva detto, ma solo quelle che impone il Testo unico sugli enti locali. Inoltre, non vedo neanche, come aveva promesso, tutti questi scienziati, ma delle pedine che costituiscono perfettamente l’apparato di supporto politico che lo ha portato alla poltrona”. Il suo pensiero è perfettamente in linea con quello dell’ex assessora, l’unica ad essere rimasta dall’inizio alla fine nella squadra di Virginia Raggi.

