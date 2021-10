Draghi richiama i sindacati: "Pensate al futuro". Adesso è ipotesi Quota 102 per un anno

Lo sa, segretario Landini, cosa pensava Mario Draghi? Pensava che ai giornalisti era scappata un po’ la penna e che “questo tirare dritto”, non faccia male a lei, ma non racconti bene lui. È così convinto delle sue ragioni che non ha bisogno di legali. È così convinto che le “quote” siano un guasto della nostra piccola storia e che “trattare” sia il verbo inadeguato. È solo pensiero “robusto”. La trattativa non è mai esistita. È esistita una collaborazione che i sindacati, martedì, per loro volontà, hanno interrotto. Stanno infatti rischiando “l’effetto Trieste”, il fuori misura, lo “sciopero generale”, la posizione scioperata. L’ipotesi del governo, fino a quando si scrive, è quella di varare un’uscita 102, per un anno, accompagnata da un fondo traghetto per i lavoratori penalizzati.

