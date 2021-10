L'investimento di Draghi sui giovani dipende da cosa deciderà sulle pensioni

La mattina a parlare agli studenti dell’Istituto tecnico superiore di meccatronica Cuccovillo di Bari (“dopo anni in cui l’Italia si è spesso dimenticata delle sue ragazze e dei suoi ragazzi, sappiate che le vostre aspirazioni, le vostre attese, oggi sono al centro dell’azione del governo”, ha detto il premier ai ragazzi) e la sera a Palazzo Chigi a discutere con i sindacati che minacciano lo sciopero generale se l’esecutivo non apre ulteriormente i cordoni della borsa sulle pensioni. Nulla meglio della giornata di ieri di Mario Draghi rappresenta lo scarto che c’è tra le necessità di un paese in declino economico e demografico che dovrebbe preoccuparsi del futuro dei giovani (la next generation, appunto) e la realtà di una discussione politica dominata dalle pensioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE