Il vero riscatto dei giovani

Il presidente dell’Inps ha rilanciato una nuova vecchia idea: il riscatto gratuito della laurea per incentivare gli studi. Intervenendo a “Futura”, la manifestazione della Cgil, Pasquale Tridico ha dichiarato che tra i problemi pensionistici dei giovani oltre ai “salari bassi che significano un assegno più basso” c’è quello di “entrare tardi nel mondo del lavoro perché per fortuna studiano”. Ecco quindi la soluzione: “Permettiamo il riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici” per incentivare lo studio. L’idea non è affatto nuova, è una di quelle proposte che vengono periodicamente riciclate, nella scorsa legislatura l’avevano rilanciata i giovani del Pd e l’allora sottosegretario del Mef Pier Paolo Baretta. Non se n’è fatto nulla, per fortuna.

