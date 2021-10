Yo soy Mateo! Il Salvini migliore è quello che non si vuole far sentire

Definirlo un quasi statista forse è troppo, perché in fondo stiamo parlando sempre di un politico che provò a conquistare l’Italia chiedendo per sé pieni poteri mentre era in mutande in una discoteca romagnola, ma definirlo invece, in quest’occasione, più misurato, più accorto, più responsabile, più consapevole e persino più avveduto, non è affatto un’esagerazione. E chiunque abbia avuto la possibilità di ascoltare i formidabili audio pubblicati dal Foglio e registrati giovedì pomeriggio dal nostro Ruggiero Montenegro, che travestendosi da siepe si è infiltrato all’assemblea dei parlamentari della Lega al Teatro Sala Umberto di Roma, avrà avuto la netta sensazione di sentir parlare un politico che in privato appare molto più avveduto rispetto a quanto non lo sia in pubblico (green pass compreso, controllato rigorosamente a tutti i parlamentari della Lega). E non occorre certo ascoltare tutto il girato, come direbbe Meloni, per capire una verità semplice: se Matteo Salvini avesse il coraggio di dire in pubblico quello che ha confidato ai suoi parlamentari, le possibilità di riscatto futuro per la Lega sarebbero infinitamente superiori a quelle di oggi.

