Wow! Un grillino dice la verità sul non inquinamento di Taranto. E tutti gli altri?

L’onorevole Gianpaolo Cassese è uno dei magnifici 5 parlamentari grillini eletti nel 2018 quando a Taranto i 5 stelle superano il 50 per cento. Da allora il movimento è cambiato e con la nuova svolta contiana i pasdaran della decrescita, grillini della prima ora, luddisti e No vax, sono fuoriusciti. A Taranto, città insieme a Melendugno in cui il tradimento è stato più evidente, di 5 stelle ne sono rimasti solo due: il più conosciuto è il senatore Mario Turco, che senza essersi mai distinto in precedenza, fu scelto direttamente da Conte come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’altro è l’onorevole Gianpaolo Cassese, noto ai lettori del Foglio per il conflitto di interessi sulle uova: diversi i suoi emendamenti a tutela della filiera di cui è grande produttore nella sua masseria di Grottaglie. Cassese è più vicino a Di Maio, non a caso fu lui a nominare durante il mandato al Mise l’avvocato grottagliese Antonio Lupo commissario straordinario di Ilva.

