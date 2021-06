Sorpresa! Così l'Europa cancella il piano del Pnrr su Ilva

Non ci saranno i fondi del pnrr per la nuova Ilva. Anche se ministri e partiti continuano a ripeterlo, forse più per dare speranza a se stessi che al mercato e ai lavoratori. Questa è una verità che si è sempre saputa, dal momento che il gas non è contemplato tra gli investimenti possibili del grande progetto di rilancio europeo. E un Ilva decarbonizzata, per forza di cose, deve andare a gas. Questo elemento adesso è stato messo nero su bianco. C’è una sostanziale modifica nel capitolo del Pnrr dedicato alla siderurgia, chiamato hard to abate, tra la versione consegnata dal governo italiano e quella bollinata dall’EU: è saltato il riferimento al DRI prodotto con metano e forno elettrico, sostituito nella versione definitiva solo con una “produzione di acciaio attraverso un uso crescente dell’idrogeno e fondi alla ricerca e sviluppo per produzione di idrogeno basata sull'elettrolisi utilizzando fonti energetiche rinnovabili’. Considerando che al momento l’utilizzo dell’idrogeno nella siderurgia è solo in fase sperimentale, e necessita di molti anni, se l’impianto per la produzione di DRI a metano si vorrà fare si farà con finanziamenti esclusivamente statali.

