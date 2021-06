Ilva aperta o chiusa? L'irrisolta politica dei due altiforni del Pd

Il Consiglio di Stato ha stabilito, per il momento, la prosecuzione della produzione di acciaio nell’Ilva di Taranto. La sentenza era attesa dal governo che, per voce dei ministri dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti e del Lavoro Andrea Orlando, aspettava il responso prima di rendere operativi gli accordi e i piani che il governo Conte II ha stretto con ArcelorMittal a dicembre 2020. Questi sei mesi di attesa hanno comportato un ritardo rispetto agli impegni contrattuali e quindi bloccato la produzione al minimo storico, fermo a 3,5 milioni di tonnellate, con conseguente richiesta di cassa integrazione (Cig) per tutta la forza lavoro. E a questa che si sono opposti i sindacati confederali, che da tre giorni manifestano a Genova. Chiamato personalmente in causa, anche per le sue origini liguri, il ministro Orlando sarà in fabbrica lunedì. “Doveva venire 15 giorni fa” gli hanno risposto gli operai che proseguono lo sciopero. “Non possono essere i lavoratori a continuare a pagare lo scontro fra le diverse articolazioni e poteri dello stato” ha detto il segretario generale della Fiom Francesca Re David, “il governo deve spiegare perché chiede di utilizzare la Cig ordinaria che è finalizzata alle crisi di mercato, mentre la domanda di acciaio e il suo prezzo sono a livelli record”. A questa domanda dovrà rispondere lunedì Orlando, dal momento che non ci sono più scuse di natura giuridica, ambientale e sanitaria per portare avanti questa strategia anti-industriale. Il Consiglio di Stato lo ha ribadito a chiare lettere: sono Autorizzazione integrata ambientale e Piano ambientale che garantiscono il bilanciamento tra ambiente e salute. Se attuati, non vi sono pericoli sanitari.

