Coletta: “A Latina sconfitta la destra che puntava sull'ideologia. Ora pacificazione”

Il sindaco riconfermato, cardiologo ed ex calciatore (era in svantaggio al primo turno) si definisce “garante di un equilibrio” e rivendica la propria vocazione civica: “Per me ha votato anche parte del centrodestra”

“No, con il leghista Claudio Durigon non mi sono sentito dopo la mia conferma. Mi ha chiamato invece il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo…”. Ha ribaltato ogni pronostico e ha sbaragliato il centrodestra che aveva sfiorato al primo turno la vittoria: Damiano Coletta, medico cardiologo ed ex calciatore, sarà per altri cinque anni il sindaco di Latina, anche se al momento non ha la maggioranza in Consiglio comunale. È stato sostenuto da una coalizione a matrice civica, appoggiata dal centrosinistra e rinforzata dall’innesto di voti conservatori al ballottaggio.