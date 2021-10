Così Draghi dovrà difendere la legge di Bilancio dalle ansie dei partiti

Questione di bandiere e di posizioni. Da non ammainare, da fare valere, da conquistare. Il governo che si appresta ad inviare a Bruxelles il primo disegno della nuova Legge di bilancio, dovrà presto fare i conti con le richieste dei vari partiti, temi simbolo a cui nessuno vuole rinunciare, strumenti della battaglia politica. Tanto più in periodo di elezioni, archiviato il quale, le forze di maggioranza dovranno iniziare a discutere per davvero, lasciando da parte gli slogan.

