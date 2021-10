Il patto che manca tra Colao e Giorgetti per la banda del futuro

La diffusione della banda ultralarga è la pre-condizione per dare sostanza alla trasformazione digitale della società e delle imprese italiane, uno degli obiettivi del Pnrr. Come procede il dossier? Nelle scorse settimane si è conclusa la consultazione pubblica sulla mappatura, attraverso cui il Governo tiene traccia degli investimenti effettuati e programmati dagli operatori. L’esito della mappatura ha inevitabilmente condizionato alcune scelte iniziali, prima tra tutte quante gare fare e come dividere il territorio per attuare il piano. Infatti, sembra ormai tramontata l’ipotesi iniziale di svolgere tante microgare, che avrebbe avuto elevati costi amministrativi e difficoltà di coordinamento. Va sempre di più delineandosi una ipotesi che vedrebbe una decina di bandi, anche – ma non solo - per evitare contenziosi. L’altra ipotesi che sta mettendo le radici è quella di disegnare le gare in modo da favorire i progetti di coinvestimento, quelli cioè che vedono la collaborazione di diversi operatori nella realizzazione di una infrastruttura comune, da rendere poi fruibile a tutti a condizioni non discriminatorie (Il Foglio, 8 ottobre 2020). Per questa via infatti sarebbe garantita non solo una veloce realizzazione delle opere, ma anche il mantenimento di un certo livello di concorrenza e il perseguimento degli obiettivi del piano di intervento pubblico.

