Si possono garantire investimenti e concorrenza oltre la rete unica

L’uovo di Colombo per modernizzare competendo è una grande infrastruttura nazionale di co-investimento

Il dibattito sulla rete unica sembra aver assunto le sembianze di un fiume carsico, ma sicuramente tornerà presto a infiammare le pagine dei giornali. Uno dei più importanti e lucidi protagonisti di questo dibattito, il presidente di OpenFiber Franco Bassanini, ha dichiarato che “una rete unica, indipendente, wholesale only, tutta in fibra, sarebbe utile al paese. Se non si potesse fare, allora meglio continuare con la competizione infrastrutturale”.

