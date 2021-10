Il pugno duro di Lamorgese a Trieste

Il via allo sgombero del porto con gli idranti sui manifestanti è partito questa mattina direttamente dal Viminale. Così il ministro cambia linea dopo i disordini di due settimane fa a Roma

È la linea della fermezza. La chiama così il Viminale. Il via allo sgombero del porto di Trieste con gli indranti sui manifestanti è partito questa mattina da Roma. A farlo partire uno stretto giro di telefonate tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il prefetto di Trieste Valerio Valenti. Per il governo e per il Viminale si tratta di un'azione dovuta e già annunciata. Non solo per motivi di ordine pubblico (i portuali sono stati infiltrati da frange di No vax arrivate da tutta Italia). Ma anche per motivi economici. A Palazzo Chigi la chiamano "fluidificazione dei flussi commerciali". Nessun dubbio, dunque, da parte di Luciana Lamorgese. Che sulla linea della fermezza, dopo l'assalto alla sede della Cgil, non è intenzionata a fare sconti.

Domani la titolare del Viminale si presenterà in Parlamento per la relazione sui fatti di Roma dello scorso 9 ottobre. Ma la questione di Trieste tornerà centrale. Anche perché da questa mattina sia Giorgia Meloni, sia Matteo Salvini stanno andando all'attacco del Viminale. La linea del leader della Lega è abbastanza scontata: a Roma si è permesso ai neofascisti di devastare, a Trieste si usano le manieri forti con chi protesta. Sulla stessa linea anche Giorgia Meloni, pronta difendere il "diritto dei cittadini a protestare".