Una Lamorgese insufficiente

Giorgia Meloni lancia farneticanti accuse a Luciana Lamorgese, che, a suo dire, avrebbe lasciato degenerare la manifestazione no pass di sabato scorso allo scopo di mettere in luce il ruolo dei neofascisti con l’obiettivo politico di indebolire Fratelli d’Italia. La titolare dell’Interno, a sua volta, invece di dare una lettura approfondita dei caratteri dei movimenti no pass e di quelli eversivi e dei loro intrecci, cioè invece di illustrare il problema politico che deve essere affrontato, ha sciorinato poco più di un mattinale di polizia, come avrebbe fatto un questore, non la responsabile politica dell’ordine pubblico. Tra l’altro ha sostenuto di non aver ordinato di fermare il leader di Forza nuova, Giuliano Castellino, per non provocare disordini, come se lo stato avesse paura di un simile gaglioffo.

