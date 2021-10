Agente Draghi. A fianco della Lamorgese. La strategia per il 15 ottobre e il G20

Il premier in visita presso la sede della Cgil. La ministra dell'Interno rimane "pienamente legittimata". Per il governo la manifestazione di sabato è da "professionisti del disordine". L'attenzione è adesso tutta per il 15 ottobre

E’ questo che doveva fare? Ordinare di sfasciare teste? Farsi fotografare con gli stivali e il manganello? Ci stanno provando. Vogliono prendere una donna di stato, una funzionaria, per caricarle la colpa dell’agguato delle canaglie, imputarle il pomeriggio delle bestie nella sede della Cgil. Si sta infatti cercando di indebolire la ministra Luciana Lamorgese. Si sta cercando di dire “quella violenza la riguarda” anziché chiedere “come la si aiuta”. La posizione del governo è che il momento esige “un ministro dell’Interno pienamente legittimato”. Innanzitutto solo gli stupidi possono credere che sia un ministro a stabilire quanta forza debba essere impiegata, quali cortei autorizzare, quale piazza non concedere. Sono scelte tecniche che vengono fatte da una macchina poderosa, prefetti, questori, e sono sempre scommesse a perdere. L’indulgenza è scambiata per debolezza. La severità è chiamata macelleria. Quel metodo, il metodo del Viminale che oggi è sotto accusa, quell’idea che gli squilibrati si debbano sfogare, ha permesso di non “vittimizzare i no vax irriducibili” e di farli apparire per quello che sono. Debolezza? Al contrario. I numeri dei vaccinati, e lo ripeteva ieri il governo, sono già più potenti degli idranti e più efficaci delle cariche. Solo pubblicizzando, ancora, i dati è possibile smascherare questi infiltrati che non hanno più nulla a che vedere con gli impauriti del vaccino. A Torino, Roma, Trieste si sono mobilitati “i professionisti del pestaggio”, bande organizzate che si esercitano nell’eversione. Ieri, Mario Draghi ha portato solidarietà al segretario della Cgil, Maurizio Landini. A memoria non si ricorda una visita come questa. La richiesta di chiudere i sotterranei fascisti, sciogliere Forza Nuova, viene invece “giuridicamente approfondita” dal governo. Si ragiona.