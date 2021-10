“Salvini e Meloni smettano di scaricare su Lamorgese le loro ambiguità”. Parla Scalfarotto

Dopo l'irruzione squadrista ai danni della Cgil da parte dei manifestanti anti green pass guidati da Forza nuova, sono tollerabili gli attacchi alla ministra Lamorgese da parte di chi è nella maggioranza di governo come Salvini? “Io credo che la Lamorgese sia la miglior ministra degli Interni possibile", risponde il sottosegretario all'Interno di Italia Viva Ivan Scalfarotto. "Ma dico di più: è la squadra che si occupa della nostra sicurezza quella in cui tutti dovremmo riporre il massimo della fiducia: le nostre forze dell’ordine lavorano con grande professionalità ed equilibrio, dimostrando un fortissimo attaccamento ai nostri valori costituzionali”. Eppure la Lega continua in questa campagna permanente. “Sarebbe bene che si riuscisse a salvaguardare una certa unitarietà anche all’interno del nostro ministero. Invece di criticare Lamorgese, Salvini dovrebbe forse parlare di più con il suo sottosegretario Nicola Molteni, che è titolare della delega alla pubblica sicurezza ed è molto capace”. Anche a sinistra si corre il rischio di trascinare il Viminale nella contesa partitica? L’invito allo scioglimento di Forza Nuova è una soluzione praticabile o una toppa semplicistica? “Il gruppo di Italia viva sosterrà la mozione del Pd. Non so a che sintesi giungerà il governo, ma siamo curiosi di sapere cosa faranno Lega e Fratelli d’Italia”, aggiunge l'esponente di governo

