Green pass, esame per Lamorgese. Allerta davanti aziende e stazioni

La titolare del Viminale non può più sbagliare: Meloni e Salvini sono alla finestra. E non sono gli unici. Preoccupa la saldatura tra lavoratori e frange estremiste. La direttiva della Polizia: prevista un'escalation di tensione

Per lei è l’esame green pass. Inedito e dagli esiti imprevedibili. Luciana Lamorgese lo sa. Non può sbagliare. Ne va del ministero che dirige. Rischia tutto. Sopra al Viminale volano i condor Meloni-Salvini (e non sono gli unici rapaci). La prima accusa la titolare dell’Interno di favorire “la strategia della tensione per calcolo come negli anni più bui della Repubblica”. Il secondo, il leader della Lega, dice che “se io avessi tollerato che dei neofascisti criminali assaltassero pronto soccorso, sedi sindacali e mezza città, sarei stato sfiduciato e rimosso in un secondo”.