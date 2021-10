Il M5s ottiene un posto in giunta a Bologna: Lepore sceglie Max Bugani

E insomma 361 preferenze valgono un assessorato. Per la precisione, quello ai rapporti con il Consiglio comunale, trasparenza, semplificazione, agenda digitale e servizi demografici. Lo dimostra la parabola di Max Bugani, capofila dei cinque stelle a Bologna e unico eletto del partito. Poco meno di cinquemila i voti al primo turno, pari al 3,4 per cento, per i pentastellati. Tanto è bastato per un posto nella giunta guidata dal neosindaco Matteo Lepore. Tutti gli altri restano fuori. Candidato a sindaco del comune dei portici nelle elezioni amministrative del maggio 2011 e del giugno 2016, era già consigliere comunale e capo del gruppo cinque stelle. Non solo: Bugani era stato tra i primi ad auspicare un'alleanza tra il suo partito e i democratici in vista delle elezioni cittadine. Già nel 2020 aveva tracciato la strada, non senza incontrare opposizioni interne.

