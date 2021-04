"Io candidata sindaco a Bologna? Ci penso". Parla Isabella Conti

Si dice “onorata” perché sa che certo non può dirsi stupita. Non fino in fondo, almeno. “Diciamo che Matteo da tempo pensa che dovrei impegnarmi per Bologna, e non è il solo da queste parti”. Isabella Conti parla con la voce di chi s’è ritrovata al centro della contesa politica quasi malgré soi. Renzi ha puntato su di lei, l’ha proposta a Enrico Letta come candidata sindaco di Bologna per il centrosinistra. E lei, ora, ci dice che “vuole rifletterci”. Vuole farlo, aggiunge, “perché in tanti amici bolognesi me lo stanno chiedendo, e sarebbe irrispettoso sottrarmi a priori a queste richieste”. Del resto la Conti, classe ’82, come si amministra lo sa. E come si ottiene consenso anche, a giudicare da quell’81 per cento con cui nel 2019, al termine del suo primo mandato, è stata riconfermata alla guida del comune di San Lazzaro di Savena, 33 mila abitanti a dieci chilometri dalla Due Torri.

