Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi

Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopolda al via questo fine settimana (“25 mila pre iscritti, record”, dice Renzi). Qualche segnale lo si era già avuto durante il confronto televisivo con Matteo Salvini, quando l’ex segretario del Pd ha citato la sindaca Conti, già consigliera comunale e poi assessore al Bilancio, come esempio da seguire: “C’è il primo sindaco in Italia che ha fatto gli asili nido gratis, si chiama Isabella Conti e sarà alla Leopolda domenica. Perché gli asili nidi gratis (la misura è stata avviata a settembre nel comune di San Lazzaro di Savena ndr) qualcuno li sta facendo”,.