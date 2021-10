Effetto Conte: piazze piene, urne vuote. Ecco i dati dopo il tour

Il leader M5s ha battuto l'Italia da sud a nord con oltre 70 appuntamenti elettorali nell'ultimo mese. Ma dei bagni di folla per l'ex premier restano solo le foto: i risultati delle amministrative, per i grillini, sono stati in molti casi peggiori di cinque anni fa

Quel che resta alla fine è il dato iconico. Solo quello o poco più. Le foto che, al netto di qualche sapiente e tecnologico taglia e cuci, tornano buone per la campagna elettorale, documentando i bagni di folla per l’avvocato del popolo. Quel Giuseppe Conte che per oltre un mese ha battuto in lungo e in largo l’Italia, oltre 70 appuntamenti dalla Calabria al Friuli-Venezia Giulia, per lanciare il nuovo corso pentastellato. Il problema è arrivato quando, lunedì pomeriggio, gli scrutatori si sono messi all’opera, restituendo una realtà ben diversa da quella raccontata dai social, dove alle piazze piene, e alle migliaia di pollici alzati, corrispondono le urne vuote.