Il flop al nord di Conte trasforma il M5s nella Lega Sud di Letta

I risultati delle elezioni serviranno sicuramente a fare chiarezza sull’identità del M5s. Il movimento si presentava a questa tornata elettorale con un collegio alla Camera, perso senza presentare una candidatura, e due città, Torino e Roma, entrambe perse malamente. Pare confermarsi una legge che, a parte qualche piccola eccezione, vede sistematicamente gli amministratori grillini incapaci di riconfermarsi. Difficilmente gli elettori, dopo averli sperimentati, gli conferiscono un secondo mandato. L’esito era talmente scontato a Torino che la sindaca uscente, Chiara Appendino, ha rifiutato di candidarsi e il M5s difficilmente riuscirà a superare il tetto del 10 per cento. Ma le cose sono andate male anche a Roma, città simbolo per il M5s, dove la punta di diamante Virginia Raggi non è riuscita ad arrivare al ballottaggio fermandosi al 20 per cento dei consensi: un risultato misero per un sindaco uscente che cinque anni fa aveva vinto al ballottaggio col 67 per cento.

