In Sicilia queste elezioni sono l'antipasto delle prossime regionali, osservate gli ex dc di sinistra

In attesa delle elezioni di primavera per ora è tutto un fare esperimenti: Pd e Fi si sposano a Canicattì, la destra esplode in frattaglie, ma si ricompone a Caltagirone

La vera campagna elettorale siciliana – e scusate se è poco – è quella per il Quirinale: “Perché non conoscete Sergio Mattarella, per questo non ve ne accorgete”, spiegano a Castellamare del Golfo quelli che lo conoscono bene, “dice che non la vuole la riconferma ma com’è proprio della scuola dei democristiani di sinistra, se la sta fabbricando”.