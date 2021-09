I salotti buoni sono l'anima della modernità come deposito della tradizione: basta studiare per capirlo

Me ne sto abbastanza ritirato, dunque non sono sospetto pro domo mea, e poi dopo saprete che razza di dominus e di domina la abitano. Ma è incomprensibile questa detestazione per i salotti che affratella Salvini, vabbè, e tanti astuti uomini pubblici della sinistra italiana (ultimo Boccia). I salotti o salons sono notoriamente, basta informarsi e leggiucchiare, l’anima della modernità come il deposito della tradizione, dipendeva se si tenessero a corte o in città, e hanno nutrito Illuminismo e Assolutismo, splendori e miserie di un’epoca di cui siamo figli, con tutte quelle idee di regalità e poi di libertà eguaglianza e fraternità. Il principe Vjazemskij diceva dell’humour “qui court la rue” che era più nei salotti che non nei libri, perché “la nostra arguzia è molto più vocale che grafica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE